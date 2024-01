AD Bologna: "Dopo Milan-Bologna ho parlato con l’arbitro Massa, ha ritenuto che il rigore fosse corretto"

vedi letture

Il day after il 2-2 contro il Milan porta gli strascichi di qualche polemica arbitrale in casa Bologna. Il club rossoblù contesta infatti il primo rigore assegnato ai rossoneri, poi sbagliato da Giroud ma che ha portato anche all'espulsione di Thiago Motta e di un altro elemento della panchina felsinea. Intervenuto a margine della commemorazione di Arpad Weisz al Dall'Ara, l'amministratore delegato Claudio Fenucci è tornato sulla partita: "Anzitutto, dire in questa sede che la forza di comunicazione dello sport credo vada utilizzata per finalità sociali - riporta gazzetta.it - per tutti quelli che sono i progetti di inclusione, di tolleranza zero: quello che è successo ieri, in accordo col Milan, allo stadio San Siro è stato un episodio molto bello, con la gente che ha acceso tutte le luci per dire no ad ogni forma di razzismo

Abbiamo fatto una bellissima prestazione, siamo molto contenti. Le prossime partite (4 in casa su 5, ndr) ci aiuteranno a riprovare a inseguire questo grandissimo sogno di un risultato finale importante. Quel rigore e l’espulsione di Thiago? L’allenatore può incidere su ciò che controlla. Recentemente abbiamo fatto una riunione in Lega per il clima arbitrale che si è instaurato e abbiamo deciso di tenere i toni bassi: ho già detto ad inizio campionato in occasione di un episodio molto importante (il riferimento è al rigore non assegnato per fallo su Ndoye in Juventus-Bologna, ndr) che quando interveniamo sugli arbitri è per sensibilizzare il sistema a migliorare: l’oggettività fra arbitro e Var va ricercata.

Ci dispiace che degli otto episodi che il sistema arbitrale ha riconosciuto come errori gravi, due siano stati fatti ai danni del Bologna. Dopo la gara ho parlato con l’arbitro Massa e lui ha ritenuto che la sua decisione fosse corretta: la rispettiamo ma credo fosse un episodio molto dubbio. L’errore zero è impossibile ma è anche doveroso da parte nostra confrontarsi con la Federazione per migliorare il sistema. Certo però che gli errori gravi, soprattutto quelli che riguardano la valutazione arbitro-var, debbano essere ridotti al limite e se possibile addirittura evitati”.