Adani: "Corsa Champions? Il Milan ha buttato via tanti punti e ora si trova in una situazione complicata"

MilanNews.it

Daniele Adani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan e della corsa Champions: "Io credo che il calendario peggiore ce l’abbia l’Inter, ma subito dopo ci sono i rossoneri, che dovranno giocare ancora con Roma, Lazio e Juve. Il Milan, proprio come i cugini, ha buttato via tanti punti e ora si trova in una situazione complicata, perché ovviamente tra poco la testa andrà inevitabilmente all’Euroderby di Champions".