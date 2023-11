Adani: "Davanti a casa mia un napoletano che parla ad un milanista e gli dice: 'Ma anche questo Pioli, a Napoli, da 0-2 a 2-2, che ha combinato?' Vittima sacrificale, tutto sbagliato!"

Lele Adani, opinionista, si è così espresso su Instagram su Pioli: "Continuando su quello che dicevo su Pioli, passo davanti casa mia, davanti ad un bar e c'è un napoletano che parla ad un milanista. Gli dice 'il Milan come lo vedi?', e lui risponde 'ma non lo so, vediamo a gennaio se ci rinforziamo'. Il napoletano subito 'ma anche questo Pioli, a Napoli, da 0-2 a 2-2, che ha combinato? Il cambio del c***o'. Tutto così, un napoletano a un milanista che critica l'allenatore del Milan. Vittima sacrificale, tutto sbagliato!".