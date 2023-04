Adani: "Dov’è che non è vera Napoli-Milan?! Ricordiamoci sempre che il Milan è la squadra che ha lo Scudetto"

MilanNews.it

Lele Adani, opinionista, si è così espresso alla BoboTV sul Milan: "Non è come dici tu (riferendosi a Cassano, ndr) che il Milan non ha battuto un Napoli non al 100%, non c’è dubbio che è stata veritiera. Dov’è che non è vera? Prova straordinaria del Milan che porta il Napoli a giocare così. Il Milan gli ha fatto evidenziare i problemi che dici. C’è stata una prestazione del Milan clamorosa, per me il Napoli non perde certezze, ma il Milan ne guadagna di autostima.