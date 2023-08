Adani durissimo su Lukaku: "Sono deluso, ha illuso e tradito tifosi, compagni e società"

"Sono deluso da Lukaku. Ho sempre visto in lui una persona di valori che non dimenticava le sue radici, ma negli ultimi due o tre anni ha cambiato opinione troppe volte e lo fatto per interessi illudendo e tradendo tifosi, compagni, società. Sono curioso di sentirlo parlare ancora una volta, ma onestamente Lukaku ha deluso diverse persone", così Daniele Adani, ospite alla Domenica Sportiva, sul momento di Big Rom, ormai ad un passo dalla Roma.