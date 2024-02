Adani 'esonera' Pioli: "Per me non sarà sulla panchina del Milan l'anno prossimo. Non c'è futuro, il ciclo si è esaurito"

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con il programma in onda su Rai 1 Domenica Sportiva, l'ex calciatore ed oggi opinionista Lele Adani ha parlato dei temi legati al futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, difatti "esonerandolo" definendo concluso il suo ciclo alla guida del diavolo dopo un quinquennio di grandi risultati e soddisfazioni. Queste le sue dichiarazioni.

"La verità però è una e la sappiamo benissimo. I 9 risultati utili consecutivi non cambiano il destino di Pioli dal mio punto di vista, che viene totalmente riconfermato con questo risultato negativo. Per me Pioli non sarà sulla panchina del Milan l'anno prossimo. Dal mio punto di vista non c'è futuro. Il ciclo si è esaurito, Pioli è un allenatore che non ha fatto bene, ma benissimo. Per me non è né un equilibratore né un gestore, ma un grande allenatore da campo. Ha fatto molto di più di quello che secondo me doveva fare il Milan, ottenendo risultati sportivi e valorizzando il capitale, il massimo che poteva fare il quinquennio. Ma se è finito il ciclo, va ammesso."