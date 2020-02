Adani: "Gabbia bravo nelle letture, sa accorciare sugli avversari"

Daniele Adani, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua su Matteo Gabbia: "Per me Gabbia è un buon giocatore, ha fatto molto bene al Mondiale Under 20. E' forte fisicamente, ha frequenza rapida, è bravo ad accorciare anche sui brevilinei, è bravo nelle letture. La risposta è stata immediata in un momento in cui il Torino ha attaccato. E' stato anche pulito nella controproposta, ha risposto bene".