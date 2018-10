Adani: "Gattuso non può accettare una prestazione del genere"

Presente negli studi di Sky nel post-partita di Milan-Betis, Daniele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, ha rilasciato queste parole: "Subito dopo la sconfitta, Gattuso ha iniziato a pensare alla risalita del Milan. Rino non può accettare una prestazione del genere, il Milan è fatto per costruire e per mantenere il possesso palla. Ci sta di subire il possesso palla del Betis, ma quando hai la palla devi fare la tua partita. Vedere una squadra che non fa nulla di quello che ha preparato ammazza un allenatore. Sul primo gol del Betis, tutti hanno fatto errori e si tratta di errori gravi. Ci sono stati errori di posizionamento, di chiusura e di atteggiamento. Higuain? Quando sta bene porta a scuola i difensori del Betis".