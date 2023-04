Adani: "Hai voglia a dire a Milan e Inter che devono conquistarsi un posto nella prossima Champions quando un'intera città pensa solo all'euroderby..."

MilanNews.it

Daniele Adani, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport sulla corsa Champions ha parlato così di Inter e Milan: "Credo che il calendario peggiore per la corsa alla Champions ce l'abbia l'Inter, ma subito dopo c'è il Milan. Hanno entrambe buttato via tanti punti e ora si trovano in una situazione complicata anche perché tra poco la testa andrà ovviamente all'Euroderby di Champions". Pioli è stato molto criticato per il turnover prima dei turni in Europa: "Penso che sia inevitabile per tutte le squadre impegnate su più fronti. Il problema del Milan è la profondità della rosa. Pioli ha cavato molto poco dagli acquisti estivi e si è affidato a chi c'era già.

Il Milan è rimasto quello dello scudetto, con un Kessie in meno". Poi sull'importanza del doppio confronto europeo: "Non riesci a pensare ad altro nei giorni precedenti. Hai voglia a dire a Milan e Inter che devono conquistarsi un posto nella prossima Champions quando un'intera città pensa solo a quell'appuntamento. Le milanesi in campionato rischiano, è inutile negarlo".