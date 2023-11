Adani: "Il ciclo di Pioli al Milan è finito. Se ne perde tre di fila rischia anche l'esonero"

vedi letture

Lele Adani, ex difensore e ora opinionista di grido, ha parlato alla BoboTV di Stefano Pioli e del Milan: "Se il Milan vince a Napoli il fenomeno è Giroud, se invece si fa rimontare il cretino è Pioli. Ormai è così. Pioli non è più supportato dall’ambiente e dalla piazza. Il ciclo di Pioli, per me, è finito. Se perde tre partite di fila per me rischia di essere esonerato prima della fine della stagione. Il primo tempo del Milan a Napoli è stato spettacolare, ma purtroppo dai tifosi rossoneri non ha più futuro. È un ciclo finito per la piazza, non parlo della società e della squadra".