Adani: "Il Milan ha fatto l'impresa a Napoli, ma contro l'Inter..."

MilanNews.it

Intervenuto come di consueto negli studi di '90' Minuto, l'ex difensore Daniele Adani, oggi opinionista, si sofferma sulla vittoria ottenuta oggi dall'Inter contro la Lazio e più in generale sul momento vissuto dai nerazzurri: "Credo che gli ultimi quattro giorni per l'Inter abbiao segnato una svolta, prima la vittoria contro la Juventus e poi il riscatto nel secondo tempo contro la Lazio. Ha battuto i biancocelesti in un tempo, il secondo. La semifinale di Champions contro il Milan? I rossoneri secondo me hanno fatto un'impresa eliminando il Napoli, ma do più percentuali ai nerazzurri".