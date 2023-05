Adani: "Il Milan ha fatto un'impresa eliminando il Napoli ma do più percentuali all'Inter"

MilanNews.it

Lele Adani, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 90° minuto parlando anche del derby di Champions fra Milan e Inter: "Credo che gli ultimi quattro giorni per l'Inter abbiano segnato una svolta, prima la vittoria contro la Juventus e poi il riscatto nel secondo tempo contro la Lazio. La semifinale di Champions contro il Milan? I rossoneri secondo me hanno fatto un'impresa eliminando il Napoli, ma do più percentuali ai nerazzurri".