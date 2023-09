Adani: "Il Milan ha vinto con Messias e Saelemaekers grazie al lavoro di Pioli"

Daniele Adani ha analizzato ai microfoni della BoboTV su Twitch il momento del Napoli dopo la sconfitta contro la Lazio: “Il miglior Lobotka della carriera si è visto con Spalletti e questo non è in discussione. Occhio che poi quello che hai creato lo puoi perdere, non sarebbe la prima volta. Il Milan ha vinto con Messias e Saelemaekers grazie al lavoro di Pioli, l’allenatore ha lavorato bene e li ha messi insieme agli altri. Lo stile del Napoli dell’anno scorso ha pagato in termini di risultati, consensi nel mondo e super valutazione dei giocatori.

Se De Laurentiis può dire agli arabi che con 200 milioni si comprano solo il piede di Osimhen è grazie a Spalletti, non grazie ad altri. Il Napoli può variare, ma non sta pagando. Il Napoli è meno convincente, che problema c’è a dirlo?”.