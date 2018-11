Adani: "Il Milan non poteva fare molto di più. Brutta serata per Higuain"

Ai microfoni di Sky, Daniele Adani ha commentato così la prestazione di Higuain e del Milan contro la Juventus: "Brutta serata per Higuain, era molto nervoso. Ha fatto di tutto per recuperare per questa gara, voleva fare bene, ma era difficile contro questa Juventus. Lui si è preso la responsabilità del rigore, ma lo ha sbagliato. Secondo me il Milan non poteva fare molto di più di quello che ha fatto. La Juve ha sofferto poco e poi ha chiuso la partita con Ronaldo".