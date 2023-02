Adani: "Il Napoli è la più bella del mondo, ma le altre devono farsi delle domande"

MilanNews.it

Nel suo intervento ai microfoni della BoboTV, l'ex calciatore Lele Adani ha analizzato la corsa-scudetto, strigliando le altre big di un campionato ormai a senso unico: "Non dimentichiamo una cosa: con piacere, felicità e orgoglio italiano diciamo che il Napoli è la squadra più bella del mondo per quello che ci fa vedere, sembra di andare al cinema e al circo. Raramente abbiamo provato sensazioni così ma non dobbiamo smettere di analizzare il fallimento degli altri, il Napoli sembra che gareggi con nessuno. Il campionato, che è finito a febbraio, deve farsi delle domande".