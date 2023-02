MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Lele Adani questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare del rendimento delle squadre italiane in Champions League che, dopo il turno di andata ha visto tre vittorie e zero gol subiti. Sul Milan, Adani ha scelto un giocatore simbolo per la vittoria contro il Tottenham: "Dico Thiaw, che è la grande novità in difesa".