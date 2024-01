Adani: "La cosa più grave e che non perdonerò è il tradimento di Vieri"

Polemiche, tradimenti e idee differenti: così Lele Adani, ex calciatore ed oggi opinionista televisivo, ha rilasciato una lunga intervista a 'Il Messaggero', tornando a parlare della decisione di lasciare la 'Bobo Tv'.

Le dichiarazioni di Adani: "Tornerò? Sto analizzando delle opportunità, ancora non è tempo. Sicuramente torneremo ad avere uno spazio digitale con il calcio al centro di tutto, è quello che la gente vuole. Una comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno, al 100%. La BoboTV era fatta da quattro persone, una ha scelto di fare altro. Se mi manca? Mi manca un momento che sicuramente tornerà. La BoboTv è finita a novembre inaspettatamente. Era il frutto di un percorso di amici. La cosa più grave e che non perdonerò è il tradimento dell’amico. Togliendo qualcosa da me stesso per il bene comune ho salvato la BoboTv una quarantina di volte".