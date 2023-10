Adani: "Pioli è al primo posto tra gli allenatori di Serie A"

Il Milan sta faticando ad ingranare negli ultimi tempi ed è reduce dalla sconfitta di Parigi in Champions League, netta e arrivata a stretto giro di posta dal ko interno dello scorso fine settimana di campionato inflitto ai rossoneri dalla Juventus. Per questo c'è chi discute l'operato del tecnico Pioli. Non l'ex difensore Daniele Adani, uno dei volti più noti del dibattito calcistico attuale.

Adani, nel suo consueto spazio all'interno della trasmissione su Twitch della "Bobo TV", si è così soffermato sul lavoro portato avanti al Milan dal tecnico di Parma: "Confermo, l'ho detto la settimana scorsa. Tra i venti allenatori della Serie A, adesso, Pioli è al primo posto. Io lo metto primo".