Adani: "Pioli ha scelto una strada che non era sconfessare il passato come pensavamo, ma era costruire il futuro"

Lele Adani, opinionista, si è così espresso alla BoboTV sul Milan: "Torniamo indietro di 5 partite quando c’era il derby, perché ci serve per individuare un opinione condivisa non solo nostra, ma direi di tutta l’Italia calcistica appassionata che segue compresi anche tutti i tifosi milanisti che la squadra era involuta, perché era quello che ha fatto vedere che ha fatto una partita sconcertante contro quell’Inter. Il tempo va a delineare delle situazioni molte volte conferma un analisi, a volte la smentisce e il lavoro, il percorso vanno a creare una prospettiva diametralmente opposta perché è proprio il lavoro un valore e il tempo lo incrementa. Cosa è accaduto? Accaduto che nella conferenza stampa/interviste post partita del derby a Pioli gli viene chiesto se continuerà con la difesa a 3 e lui ha risposto con serenità di sì. Pioli ha scelto una strada che non era sconfessare il passato come pensavamo, ma era costruire il futuro.

Aveva bisogno di un percorso breve per raggiungere dei risultati e ripartire, perché le idee come gli stimoli invecchiano presto e vanno rinnovate. Lui non si è tolto dalla cosa negativa, ma ha costruito la cosa positiva anche in breve tempo, perché ha ottenuto risultati. Passato da prestazioni non positive penso alla partita con il Torino ad altre speranzose penso alla partita ad altre che lasciavano intravedere un nuovo percorso e parlo della partita con il Monza, ad altre dove ha dominato l’Atalanta. Come? Da questo sistema dandogli nuove interpretazioni”.