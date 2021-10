Adani: "Pioli oggi è uno dei migliori tecnici italiani"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lele Adani, tra le altre cose, ha parlat dell’allenatore rossonero: "Per meriti e apertura mentale Pioli oggi è uno dei migliori tecnici italiani. Nel suo lavoro non c’è un punto debole: giovani diventati giocatori, l’entusiasmo ridato ai vecchi e alcune pedine come Kjaer rilanciate e diventate indispensabili. Hernandez lo ha portato ad un livello evoluto da farlo diventare importante in nazionale, Leao o Diaz sono due che quando non ci sono senti l’assenza, quando ci sono pesa la presenza".