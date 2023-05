Adani: "Possiamo dire una cosa: mentre il Napoli soffre il Milan, il Milan non gioca contro l'Inter"

MilanNews.it

Intervenuto alla Bobo TV dopo l'euroderby, Daniele Adani ha dichiarato: "Partita decisa nella prima parte quando l'Inter ha aggredito la partita e ha dimostrato una netta superiorità oltre le previsioni. L'assenza di Leao è stata pagata molto, soprattutto nei momenti di difficoltà quando puoi risalire il campo e 'tirare il collo' alla difesa avversaria. Nel 2003 la partita restò in bilico fino all'ultimo secondo, stavolta la differenza è stata marcata subito. Il campo dice la verità e stavolta ha detto che, nonostante l'orgoglio del secondo tempo del Milan, la superiorità dell'Inter è stata davvero netta. Inzaghi spettacolare nelle scelte.

Anche Dumfries molto bene, considerando che Theo Hernandez non ha fatto praticamente nulla. Possiamo dire una cosa: mentre il Napoli soffre il Milan, va detto che il Milan non gioca contro l'Inter. Basti guardare le ultime tre partite in cui i rossoneri non hanno mai visto palla. Se guardo l'Inter dell'ultimo mese e mezzo, dico che è una delle squadre migliori d'Europa".