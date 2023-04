Adani: "Quella di Leao è una giocata da UFO, spaventa e cambia gli scenari"

Lele Adani, nel post partita di Milan-Napoli alla Bobo TV, ha commentato così l’andamento della partita di Champions di ieri sera: “Penso che invece la conferma della partita di stasera è su ciò che almeno personalmente sostenevo nella gara di Serie A. Cioè che il Napoli non ne usciva depotenziato, ma il Milan invece potenziato. Napoli non depotenziato, il Milan potenziato. Il Napoli fa il Napoli, neanche il tempo di un giro di lancetta che Krunic ha salvato sulla linea di porta. Per l’esattezza ci sono stati 4 tiri in 3 minuti. Kvaratskhelia , Mario Rui, Anguissa e Di Lorenzo sul corner. In 3 minuti e 40 secondi. Poi all’undicesimo siamo arrivato a 6 tiri: Kvaratskhelia di destro e poi Zielinski . Dopo un minuto un altro tiro, quindi ci sono stati 7 tiri in 12 minuti. Il Milan ha subito il Napoli per metà primo tempo, non è esistito. Poi però c’è stato un UFO che con quello stop sbagliato a metà campo ha lasciato Rrahmani sul posto e ha attraversato il campo ad una velocità difficile da riscontrare su un campo da calcio se non in Vinicius Jr . Parliamo di Leao , ha fatto una giocata incredibile e poi ha tirato senza trovare la porta.

Però quella è una giocata che spaventa. Volente o nolente, quella giocata spaventa e cambia gli scenari. Tant’è vero che poi il Napoli palleggia, ma il Milan è stato pericoloso, ha finito alla grande il primo tempo. Passato il quarantacinquesimo, quando ci sono stati i 4 di recupero, c’è stata un’occasione poco sottolineata, che è quella di Tonali. Ha scappucciato un po’ la palla. Poi sul corner c’è stata la traversa. Come occasioni il Milan ti ha dimostrato che era in partita. Il Milan non può dominare il Napoli, ma gli può bastare questo. Nel secondo tempo invece il Milan non è stato tanto pericoloso, e se devo trovare un difetto al Milan oggi è stato che in uno in più non ha calciato in porta. In venti minuti pieni non ha calciato in porta. Chiaro che ci provava, ma questo ti dà la dimensione però anche della squadra di Spalletti”.