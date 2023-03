Adani: "Retegui è molto potente, ha forza fisica e coraggio"

MilanNews.it

Lele Adani, ex calciatore, è intervenuto a 90° Minuto soffermandosi anche su Mateo Retegui: "Ha forza fisica e coraggio. È un ragazzo che aggredisce con veemenza l'area di rigore, che calcia con tutti e due i piedi e non ha paura di tirare in porta. Non sta arrivando in Nazionale Van Basten, parliamoci chiaro, ma è comunque un giocatore che ha scelto eticamente di rimanere al Tigre per continuare a crescere. È molto potente fisicamente, è un attaccante che fa gol di destro e di sinistro. Magari servirebbe un lavoro per sgrezzarlo un po' e renderlo più associativo"