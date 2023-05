Adani sceglie i possibili uomini decisivi per l'EuroDerby

MilanNews.it

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato in vista del derby Champions fra Milan ed Inter: "Quali li uomini chiave dal punto di vista tattico? Per il Milan scelgo Bennacer: il più abile, con quel suo pressing alto, a trasformare l'azione da difensiva a offensiva. Per l'Inter le mezzali, Barella e Mkhitaryan, perché sanno incastrarsi perfettamente nei difetti degli avversari".