Adani: "Se il Napoli non si esprime al massimo col Milan sa a cosa va incontro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Adani è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport e ha guardato a mercoledì prossimo quando Milan e Napoli si sfideranno nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che Pioli ripartirà dalle stesse mosse. E cioè Bennacer alto in pressione, Krunic che si abbassa in impostazione, Leao e Diaz bravi nello stringere o allargarsi a turno, i terzini aggressivi. Il Milan visto a Napoli ha la natura di quello che ha vinto lo scudetto. E se i ragazzi di Spalletti non si esprimono al massimo, sanno a cosa vanno incontro".