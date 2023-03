Adani: "Se non si migliora la qualità del gioco... Una volta vinci, due volte vinci, poi pareggi, poi c'è la beffa. Quei due punti in più in realtà sono due punti in meno"

MilanNews.it

Lele Adani, opinionista, si è così espresso alla BoboTV sul momento del Milan: "Se si cerca solo la situazione data dalla forza della rosa... Una volta vinci, due volte vinci, poi pareggi, poi c'è la beffa... Ma se non si entra nell'ottica di migliroare la qualità del gioco... Il Milan poteva anche vincere ieri, bastava che fosse entrata la palla respinta sulla linea di Kalulu, ma se non cerchi un'altra strada quei due punti in più in realtà poi sono due punti in meno alla lunga".