Adani su Asllani: "Andreazzoli mi ha detto che può arrivare a giocare a San Siro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Kristjan Asllani, centrocampista albanese dell'Empoli classe 2002, ha segnato ieri pomeriggio il secondo gol per i toscani contro l'Inter, poi rivelatosi inutile ai fini del risultato. Giovane molto interessante che già fa gola ai club italiani, tanto che il suo nome in passato era stato accostato anche al Milan. Lele Adani, intervistato sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha speso belle parole per il talento dell'Empoli: "Prima della partita ho fatto una chiacchierata con Andreazzoli e gli ho chiesto dove potesse arrivare Asllani. Lui mi ha indicato il campo di San Siro e ha detto "qui". Giocatore da grandi palcoscenici, il miglior giovane della Serie A per me".