Adani su Leao: "Gioca così il 30% delle sue partite ma quando lo fa è un fuoriclasse"

Il grande protagonista della vittoria del Milan sulla Fiorentina, ieri sera al Franchi nel giorno della vigilia di Pasqua, è stato senza dubbio Rafael Leao che con un assist, un gol e tanto altro ha seminato il panico nella difesa della Fiorentina per circa un'ora, il tempo totale in cui è rimasto in campo. A elogiare la prestazione ma anche e soprattutto la crescita in campo e fuori, ci ha pensato Lele Adani, noto commentatore televisivo ed ex calciatore, che ieri sera era ospite - come di consueto - alla Domenica Sportiva, eccezionalmente anticipata al sabato proprio per le festività pasquali.

Le parole di Adani su Rafael Leao: "Tutti gli appassionati di calcio, al di là del campanilismo, meritano di vedere il calcio giocato da giocatori di questo livello. Per Leao il peccato è che, in questa fase della sua carriera, lo fa il 30% delle sue partite, perché sennò è un giocatore da palcoscenici massimi e che avvicina la gente al calcio: si paga il biglietto per questo tipo di giocate (gol contro la Fiorentina, ndr), per questo tipo di eleganza calcistica, soluzioni. Quando gioca così è veramente un fuoriclasse"