Adani su Maignan: "Uno dei tre migliori portieri in Europa. È mancato per cinque mesi e si è visto quanto conti per il Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Adani, ex difensore, ha parlato così di Mike Maignan: "Io sono convinto che il portiere francese, Tonali e Leao siano stati gli uomini dello scudetto lo scorso anno. Maignan è strepitoso, uno dei tre migliori in Europa nel ruolo per completezza, mentalità e modernità. È mancato per cinque mesi e si è visto quanto conti per il Milan".