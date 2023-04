Adani su Milan-Empoli: "Ha pesato il turnover: deluso da Origi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Daniele Adani è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina e ha commentato così la prestazione del Milan contro l'Empoli: "Credo abbia pesato il turnover massiccio. Mi ha deluso Origi, il Milan per lunghi tratti della gara è stato poco pericoloso, c’era poca intesa nelle trame di gioco. Non tanto perché i giocatori pensassero alla Champions, ma probabilmente perché i rossoneri non possono permettersi una rotazione massiccia senza perdere qualcosa"