Adani sui calciatori che scommettono: "Parliamo di stupidità"

Daniele Adani, opinionista Rai, ha detto la sua sul caso scommesse che ha travolto il calcio italiano, partendo da Fagioli della Juve fino all’ex Milan Tonali: "Si tratta di un argomento complesso che parte dalla sfera umana per poi passare a quella sociale e professionale. Attorno ai calciatori ci sono anche famiglia, agenti che dovrebbero star loro vicini e la cosa più triste è che per ora si parla di giocatori giovani.

Sono ragazzi che stanno mettendo in discussione il sogno di una vita perché non sappiamo come torneranno dalle eventuali squalifiche. Le colpe vanno al di là della ludopatia, parliamo di stupidità, quindi la cosa è grave non sono per la sfera professionale ma anche umana. Non sono tutti ludopatici".