Adani sul Milan: "Il problema è la profondità della rosa. La squadra titolare è la stessa dello scudetto, con un Kessie in meno"

MilanNews.it

In merito alle critiche a Pioli per l’eccessivo turnover prima delle sfide di Champions League, Daniele Adani ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Lo so, ma penso sarà inevitabile per tutte le squadre impegnate su più fronti da qui alla fine. Nel caso del Milan, il problema è la profondità della rosa, perché Pioli ha cavato molto poco dagli acquisti estivi e, in sostanza, si è affidato soprattutto a chi c’era già. Nelle due partite col Napoli in Champions, la formazione titolare era composta da giocatori che hanno vinto lo scudetto nel 2021-22. Il Milan è rimasto quello, con un Kessie in meno".