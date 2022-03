Adani sul VAR: "Come si fa ad essere credibili con errori del genere?"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'errore di Guida durante Torino-Inter di ieri sera è oggetto di lunga analisi durante la serata della Bobo TV. Lele Adani, parlando durante la puntata di stasera: "Ma come si fa a essere credibili come movimento o a discutere di altro se ci sono episodi come quello di ieri sera. Quando ti chiama il campo a esporti non si può non rispondere. Io sono uno a favore del VAR, ma oggi cosa posso dire a favore del VAR? Serve sentire l'audio originale delle comunicazioni tra VAR e arbitro. L'arbitro non è stato chiamato a vedere l'azione, vuol dire che Massa ha detto a Guida che ha preso la decisione corretto".