Adani sulla Nazionale: "Secondo me gioca Raspadori. Immobile merita la fascia"

"Secondo me è in vantaggio Raspadori perché conosce la richieste del suo allenatore, anche se Zaccagni richiama di più le caratteristiche di Chiesa". Così Lele Adani, commentatore della 'Rai', sul ballottaggio Zaccagni-Raspadori dopo che Chiesa è stato costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida di domani contro la Nord Macedonia valida per la qualificazione a Euro 2024. "Questa Italia mi convince - prosegue -, dobbiamo solo trovare fiducia, automatismo e il giusto spirito per aggredire la partita".

Poi Adani in un altro passaggio ha aggiunto: "Non possono esserci contenuti tecnico-tattici senza contenuti motivazioni. La Nazionale si sta unendo sotto questo profilo e sono tutti coinvolti. Immobile che ha detto di aver rifiutato l'Arabia anche per la Nazionale merita quella fascia".