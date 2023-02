Adani: "Vanno fatti i complimenti al Milan. Sono tornati i giocatori importanti e sul mercato non si opera a caso: è la prospettiva del lavoro"

MilanNews.it

Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso alla BoboTV sul Milan dopo la gara col Tottenham: "Io penso che, all'interno di una partita non bella, vadano fatti i complimenti al Milan perché questa partita capita dopo uno dei periodi peggiori della storia recente del club, in cui aveva perso certezze, perso giocatori, preso tanti goal e perso posizioni in classifica e ha cambiato un po' per scelta, un po' per esigenze, un po' per confusione, per cercare un nuovo assetto. E chiaramente riconfermo il fatto che non mi posso far bastare la vittoria col Torino per definire il Milan guarito da quel mese di gennaio... Ecco perché questa partita contro un avversario duro, tosto, esperto... è vero, mancavano Lloris, Bentancur e Hojbierg, però con Kane, Son, Perisic, Emerson Royal, Romero campione del mondo, Dier, Lenglet nello spessore delle due squadre, nell'esperienza era un avversario comunque tosto, anzi: dopo il 4-1 col Leicester io me lo aspettavo arrabbiato e l'ho trovato lento, anche prevedibile. Però è giusto dal merito al Milan che era in condizioni non appropriate, non le migliori per giocare: non ha recuperato Bennacer, non c'erano Tomori e Maignan. E quindi va sottolineata la prestazione collettiva come spirito, come attenzione: dopo tutti quei gol presi a gennaio questa è la seconda partita di fila che il Milan non prende goal e in Champions League non è una cosa da pochi, perché giochi contro uno degli attaccanti più importante del mondo che è Kane e contro una una delle seconde punte più forti del mondo che è Son. Quindi secondo me è stata una grande prestazione. Il Milan ha dovuto far fronte a qualche esigenza di formazione, però come da noi invocati, sono tornati fuori giocatori importanti, perché Tonali ha fatto una grande partita, Leao ha fatto una buona partita, Theo Hernandez ha fatto una secondo me più che buona partita ed è stato protagonista nel gol; è per questo che noi li chiamiamo: se tu hai uno status devi restituire; Theo è tornato con la sua forza, con la sua ispirazione e senso del gioco, sempre predisposto a determinare.

Altra cosa. Diamo una conferma: il Milan non opera sul mercato a caso perché Thiaw fatto una grandissima partita, perché è veloce, forte fisicamente, tecnico, aggressivo... Peccato per i due goal sbagliati da De Ketelaere e da Thiaw perché il vantaggio andava allungato il margine in vista del ritorno. Ho visto una grande atmosfera: per il suo stato attuale delle cose il Milan ha abbastanza convinto; quando si diceva che non bastano quelle due partite in cui si è cambiato l'assetto, ma poi qua abbiamo detto questo: se una squadra cambia, cerca per fare due passi in avanti, anche eventualmente di rischiare di farne uno indietro come secondo me ha fatto, ma dentro la prospettiva del lavoro, secondo me il lavoro oggi si è visto e il Milan ha vinto con merito".