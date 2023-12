Addio a Imelda Starnini, la "maestra" d'Italia tifosissima del Milan e innamorata di Rivera

"Imelda Starnini, la “maestra” d’Italia se ne è andata ieri sera: ci lascia un simbolo ed un esempio di vita per tutti ed in particolare per le giovani generazioni. Novanta anni, era nata a Selci il 3 Febbraio 1933, residente a Citta’ di Castello con la famiglia e la scorsa estate con il suo bellissimo desiderio di prendere il diploma di maturità e diventare maestra (il sogno di una vita), ha conquistato le cronache nazionali diventando un punto di riferimento del mondo della scuola e non solo tanto da meritarsi riconoscimenti ufficiali da parte dei due comuni di appartenenza, San Giustino e Citta’ di Castello, dell’’Istituto San Francesco di Sales, dove a Luglio si è diplomata presso il “Liceo delle Scienze Umane”, del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara".

Con queste parole il sindaco di Città di Castello dà l'addio a Imelda Starnini, che ne luglio del 2023 era riuscita a coronare il sogno del diploma di maturità a 90 anni (LEGGI QUI). Una storia che aveva fatto il giro della penisola quest'estate. Imelda era una grandissima tifosa dello sport e in particolare era una grande rossonera, una fan sfegatata di Gianni Rivera. I funerali si svolgeranno domani, mercoledi 20 dicembre alle ore 14,30 presso la chiesa di Cerbara.

La redazione di MilanNews.it esprime le sue condoglianze alla famiglia e agli affetti più cari di Imelda.