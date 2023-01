Addio a Vialli, il cordoglio del Milan: "Grande uomo di sport, in campo e fuori"

La giornata di oggi è segnata dal lutto per la morte di Gianluca Vialli, scomparso a Londra all'età di 58 anni in seguito a una lunga malattia. Il Milan, sui propri canali social, ha voluto esprimere il suo cordoglio, scrivendo: "Gianluca Vialli è stato un grande uomo di sport, in campo e fuori. Nel giorno della sua scomparsa, ci stringiamo a tutti i suoi cari".

We are saddened by the passing of Gianluca Vialli, a great sportsman on and off the pitch. Our heartfelt condolences to his family and loved ones



