Addio a Vialli: le bellissime parole di Florenzi dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Oggi è purtroppo scomparso all'età di 58 anni Gianluca Vialli, grande ex attaccante e negli ultimi anni membro della Nazionale di Roberto Mancini che nel 2021 ha vinto l'Europeo. Proprio dopo la finale contro l'Inghilterra, Alessandro Florenzi, terzino azzurro e del Milan, aveva speso bellissime parole nei suoi confronti: "So che queste parole lo faranno arrabbiare, ma è importante che tutti lo sappiano - le dichiarazioni di Florenzi a Sky -. Noi abbiamo un esempio che ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, come ci si deve comportare in qualsiasi ambiente ti trovi e in qualsiasi situazione. Per noi è speciale, questa vittoria senza di lui, così come senza Mancini e gli altri, non sarebbe niente. Lui è un esempio vivente, mi odierà per queste parole ma se le merita".