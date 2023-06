Addio Berlusconi, l'aneddoto di Antognoni cercato nel 2001 per il Milan

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Antognoni è stato intervistato da Tuttosport questa mattina e ha ricordato un aneddoto su quando fu cercato da Silvio Berlusconi per la dirigenza del Milan, nel 2001. Queste le sue parole: "Ero alla Fiorentina e, dopo una discussione con Vittorio Cecchi Gori, mi dimisi insieme a Terim. E proprio lui, che diventò il tecnico rossonero, propose il mio nome alla proprietà. Andai quindi a parlare con il dottor Galliani, ma non abbiamo trovato un accordo, anche perché io alla fine ho deciso di rimanere qua a Firenze, come al solito.

L'incontro era nella vecchia sede del Milan in via Turati. C’era già una quantità indefinita di trofei e rimasi folgorato. Berlusconi l'ho conosciuto a San Siro nel 1996 in occasione della Supercoppa Italiana vinta dalla Fiorentina e lui venne a farci i complimenti nel nostro spogliatoio. Poi l’ho incontrato nuovamente a Montecarlo a una mostra d’arte sotto l’Hotel de Paris"