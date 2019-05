Addio De Rossi, sit-in protesta tifosi

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - È cominciato il sit-in dei gruppi della Curva Sud sotto la sede dell'Eur della Roma per protestare contro la decisone della società di non rinnovare il contratto al capitano giallorosso Daniele De Rossi. I tifosi, un gruppo che aumenta di numero via via fino a circa cinquecento persone, stanno intonando cori contro il presidente James Pallotta e mostrando una serie di 'locandine' con sopra l'immagine del centrocampista e la scritta "Le leggende non si toccano!".