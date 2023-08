Addio Mazzone, Guardiola gli dedica una maglietta: "Era come un padre"

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Un omaggio speciale da parte di Pep Guardiola a uno degli allenatori simbolo della sua storia. Il tecnico catalano ha indossato la maglietta della famosa corsa di Mazzone in Brescia-Atalanta (che fu anche il giorno della sua presentazione nel club, era il 30 settembre del 2001) durante le interviste post partita di City-Newcastle (1-0 il risultato a favore della squadra di Guardiola): "È un giorno triste per me e per la mia famiglia. Era come un padre, una leggenda del calcio italiano".

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato allenato ai tempi del Brescia da Carlo Mazzone dove complessivamente l'ex centrocampista del Barcellona ha giocato 24 partite in maglia biancoazzurra tra il 2001 e il 2003. (ANSA).