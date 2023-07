Addio Rebic, dalla doppietta con l'Udinese ai gol alla Juventus: i momenti migliori di Ante in rossonero

vedi letture

Ante Rebic saluta il Milan: dopo essere arrivato sul gong del calciomercato estivo quattro anni fa, l'attaccante croato si trasferisce al Besiktas in Turchia. Nonostante l'ultimo anno e mezzo, tra infortuni e poca continuità, sia stato molto difficile a livello individuale, non va dimenticato quanto fatto in queste quattro stagioni rossonere. Ante chiude la sua esperienza al Milan con 123 presenze e 29 gol. Tra i suoi momenti più memorabili si ricordano i suoi primi gol in rossonero, una doppietta entrando dalla panchina contro l'Udinese al termine di una partita vinta all'ultimo respiro.

I diversi gol alla Juventus: nel 4-2 in epoca covid, nel 3-0 allo Stadium nell'anno del ritorno in Champions e anche qualche mese dopo nella stagione dello scudetto con un colpo di testa che fissò il risultato sull'1-1. E poi, non va dimenticata nemmeno la rete ad Anfield, il primo gol del Milan al rientro in Champions League dopo 9 anni. Il tutto suggellato, ovviamente, dalla vittoria dello Scudetto nel 2022.