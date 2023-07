Addio Rebic, il comunicato del Besiktas: ecco quanto guadagnerà il croato

Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato alla Borsa di Istanbul (KAP) che è stato raggiunto un accordo con il club e il giocatore professionista di calcio Ante Rebic per il suo trasferimento.

Ecco la dichiarazione inviata da Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. alla Piattaforma di Informazione al Pubblico:

"È stato raggiunto un accordo con il club e il giocatore professionista di calcio Ante Rebic per il suo trasferimento. È stato concordato un contratto di due stagioni a partire dalla stagione 2023-2024. Al giocatore saranno corrisposti 2.500.000 Euro di stipendio garantito per le stagioni 2023-2024 e 2024-2025, oltre a 280.000 Euro di firma e un massimo di 10.000 Euro di premio per partita in base al tempo di gioco effettivo durante le partite."