Addio Schnellinger, il messaggio del Milan: "Ciao indimenticabile e indimenticato Karl. Un immenso grazie da tutti i Milanisti"

Lutto in casa rossonera. Nella tarda serata di ieri, lunedì 20 maggio 2024, è arrivata la notizia della morte di Karl-Heinz Schnellinger, ex difensore del Milan a cui ha legato gran parte della sua carriera giocando per 9 stagioni, dal 1965/1966 fino al 1973/1974, e vincendo tutto quello che poteva vincere. Fu anche protagonista con la nazionale tedesca con cui vinse un argento e un bronzo ai Mondiali. Rimase talmente legato all'Italia e ai colori rossoneri che dopo il ritiro si stabilì proprio a Milano dove ieri sera si è spento all'età di 85 anni.

Il messaggio del Milan pubblicato sui propri canali ufficiali: "Karl-Heinz Schnellinger campione d'Italia, d'Europa e del Mondo con il Milan. Il Carletto del Paròn è stato con Gianni Rivera il protagonista della Partita del Secolo allo stadio Azteca di Città del Messico. Ciao indimenticato e indimenticabile Karl. Con un immenso grazie da tutto il Milan e da tutti i Milanisti".