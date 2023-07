Addio Tonali, il parere di Nocerino: "Il Milan perde tanto ma..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, è stato intervistato in esclusiva da TMW e ha parlato anche della sua ex squadra. In particolare si è soffermato sulla cessione di Sandro Tonali che ha commentato così: “Per me era uno dei più forti. Quindi si, il Milan perde tanto. Però questa cessione responsabilizzerà gli altri. Se poi fanno acquisti come Pulisic allora al Milan peserà meno l’assenza di Tonali”.