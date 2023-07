Addio Tonali, la rivelazione di The Athletic: il Newcastle non pensava di riuscire a prenderlo

MilanNews.it

The Athletic ha ricostruito tutta la trattativa lampo che ha portato Sandro Tonali a vestire la maglia del Newcastle a partire dalla prossima stagione. La rivista online ha intervistato una fonte autorevole, rimasta anonima, interna al Newcastle che ha rivelato non solo che Tonali era il primo obiettivo della lista di mercato dei Magpies ma che non credevano, dall'Inghilterra, di poter strapparlo al Milan. Queste le parole della fonte anonima riportata da The Athletic: "Trasferimento simile alla firma di Isak, non pensavamo davvero di poterlo prendere. Sandro è una stella del Milan. Vive e respira il club. Non ce lo aspettavamo”.