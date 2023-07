Addio Tonali, The Athletic: "Giocatore pragmatico quanto il club nel cogliere l'opportunità"

MilanNews.it

Sandro Tonali è, da oggi ufficialmente, un giocatore del Newcastle United in Premier League. La rivista The Athletic ha sottolineato, in un articolo in cui ricostruisce tutta la trattativa, quanto il giocatore abbia colto l'opportunità del trasferimento esattamente come ha fatto il club: "La controargomentazione è che gli algoritmi non sapevano che la lealtà di Tonali al Milan si sarebbe sciolta di fronte all'offerta del Newcastle proprio come fece Gigio Donnarumma quando il Paris Saint Germain gli raddoppiò lo stipendio due anni fa. È stato pragmatico come il club nel vedere questa opportunità per quello che è.".