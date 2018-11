Adesso chiamatela zona Romagnoli

<b>Renato Cesarini</b> era un attaccante italiano-argentino della Juventus che aveva il vizio di segnare all'ultimo minuto. Da lì, la Zona Cesarini. <b>Alessio Romagnoli</b>, ottant'anni dopo, pare condividerne la passione per gli ultimi istanti della gara. Due gol in due partite, entrambi a tempo scaduto: l'Udinese dopo il Genoa, gli avversari cadono ai piedi del numero 13 rossonero. Cuore di capitano, al braccio la fascia ereditata da Bonucci e il peso della leadership non si sente. Anzi, si fa leggera: il Milan è lassù, al quarto posto, non per i gol di Cutrone e Higuain, ma per quelli del suo centrale. Il miglior difensore rossonero negli ultimi anni, costretto da infortuni e defezioni varie a giocare quasi sempre con un compagno diverso. Ultimo a mollare, primo a crederci. È lui l'uomo Champions del <i>Diavolo</i>. E adesso possiamo iniziare a chiamarla <b>Zona Romagnoli</b>.