Adidas diventa ufficialmente sponsor tecnico del Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Partenza e nuove maglie per il Cagliari: le casacche rossoblù da oggi saranno firmate Adidas. La maglia "Home" 2020-2021 riprende i colori del club: due grandi bande verticali rossa e blu e le maniche sono bianche. Il retro è completamente rosso con nomi e numeri bianchi bordati blu. Altra innovazione di questa stagione il logo sul petto monocromo dorato, così come le stripes sulle spalle. Nel retro, sotto il colletto in girocollo a coste, in evidenza un corsivo Cagliari Calcio. La versione Away è bianca, arricchita nella parte frontale da una fantasia rossa. Presenta una banda interna laterale blu con le tre strisce rosse. Il collo è a V in coste blu e il giromanica è rosso bordato in blu. Sul retro nomi e numeri sono blu con bordo rosso. Queste maglie rappresentano il primo capitolo della storia tra adidas e Cagliari Calcio: i nuovi kit, disponibili per adulto e bambino, potranno essere acquistati in esclusiva da oggi nell'Official Online Store del Cagliari e nei Cagliari 1920 Store. (ANSA).