Adli ammette: "Cambiare ruolo non è stato facile, ma ho lavorato molto per migliorare e per aiutare la squadra"

Vigilia di Milan-Slavia Praga, con l'interessante intervento in conferenza stampa, quest'oggi a Milanello, da parte del centrocampista rossonero Yacine Adli. Il numero 7 milanista ha parlato così dell'attuale positivo momento personale, spiegando quanto il cambio ruolo sia stato importante per la sua crescita in questa stagione:

"Il cambio ruolo è stato un aspetto importante, ma non è stato facile, l'anno scorso era diverso e avevo davanti a me tanti giocatori di qualità, non è stato facile ma ho sempre lavorato molto e devo anche ringraziare mister, staff e la squadra. Sono migliorato e ho imparato a giocare in altre posizioni, ma sono sempre stato me stesso durante questo percorso, e piano piano voglio e posso migliorare ancora di più per aiutare la squadra"